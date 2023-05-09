韓國歌手PSY因一首〈江南Style〉在全球走紅，去年舉辦了疫情後暌違3年的濕身秀演唱會「PSY SUMMER SWAG 2022」，紀錄片已在Disney＋上架，今（9日）接受亞太媒體線上聯訪，他謙稱自己很幸運，從20幾歲出道至今都一直有歌迷支持，「我不帥、不瘦，又沒肌肉，但我還是在這個美麗的KPOP產業中」，不忘勉勵後輩，「所以當你在逐夢過程中遇到困難，就看看我吧，沒有什麼是不可能的」。

看到PSY在演唱會上不間斷地勁歌熱舞，他坦言確實自己的每首歌強度都非常高，「但我唱1首、5首，甚至是15首，疲倦感都差不多，不論這個演出多長多短，每一場一樣緊繃。」至於如何維持體力，他表示，比起肉體上的訓練，精神層面其實才是支撐自己一直唱下去的動力，「每次站上台，聽到觀眾的掌聲，就會覺得自己足夠強大可以完成所有事，但如果有人要我在健身房做那麼久的運動，我可能就做不到了」。

PSY表示觀眾的掌聲是支撐自己繼續唱跳下去的最大動力。（Disney＋提供）

他提到每次演唱會結束後，雖然已筋疲力盡，但卻無法立刻倒頭就睡，「因為我依舊全身充滿幹勁，覺得大家的歡呼聲還在我耳邊繚繞，持續回憶著每個細節」，很開心自己的「濕身秀」場地愈辦愈大，也愈來愈多場，去年的總動員數更是高達40萬人，更表示自己現在發新歌，已經不是為了自己的音樂生涯，而是希望能加入在演唱會歌單上，跟大家一起同樂。

PSY表示一直有想到海外舉辦巡迴演唱會，不過「濕身秀」這個主題可能就比較難，因為光是運送硬體設備就是個相當巨大的工程，他也分享，當初〈江南Style〉跟〈Gentleman〉爆紅後，確實收到很多國家的演出邀約，「但才2首歌要怎麼舉辦，就想說至少累積到6、7首再說吧」，並稱，希望這支紀錄片在Disney＋推出後，讓海外粉絲了解到他更多的歌曲，期待能早日展開全球巡演。