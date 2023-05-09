112年全國大專校院運動會競技體操競賽9日落幕，進行個人單項賽程，國北教大蕭佑然單日進帳2金1銀，本屆全大運總計4面獎牌入帳，這位2020東京奧運國手用成績宣告正式回歸。

蕭佑然在東京奧運後遇到左肩受傷、雙腳扭傷考驗，這段期間大多只報名單項，今年全大運他正式回歸，先拿下個人全能銀牌後，9日在地板、鞍馬分別以13.233分與14.7分奪金，跳馬以13.683分再賺1面銀牌，本屆總計2金2銀堪稱大贏家。

好成績背後是這一切得來不易，蕭佑然說：「跳馬跟單槓的時候有一點不舒服，覺得沒那麼穩定，心裡還是會怕怕的。但下來後覺得身體是OK的。」蕭佑然認為，這次連比3天高強度賽事，體能有點受影響，不過一切是往好的方向走，在個人主項鞍馬，蕭佑然打保險牌，難度分6.1只求把質量做足，他補充：「現在國際賽難度分至少要6.4，這次全大運目標是把動作做完整，今天算是給自己一個肯定，滿開心的。但動作流暢性不是很滿意，還需要再調整，畢竟國際賽差一點點就差很多。」

另一位國北教大好手林冠儀在吊環項目火力展示，力與美的發揮讓場邊驚呼連連，14.3分技壓群雄奪金，加上前一天的個人全能金牌，本屆也為學校貢獻2面金牌，不過最後的單槓，因先前在地板項目時傷到腳踝，上槓後沒多久就下槓，避免二次傷害。

由於東京奧運國手、有「亞洲貓王」美名的台灣師大好手唐嘉鴻，今年2月左腳阿基里斯腱斷裂，很可能告假7月成都世大運，林冠儀目前是中華世大運體操隊遞補參賽的頭號人選，雖然希望學長早日康復，他也對生涯第一次的世大運充滿期待，靜待下一步通知。