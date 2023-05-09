此外，台塑化（6505）5月煉油廠隨著年度定檢結束，煉量逐步提升至47.8萬桶/日(89％)；輕油裂解廠OL#2已於4月下旬開車，OL#1配合停車，OL#2及OL#3預計維持90％運轉。

台塑化認為，經濟疲弱因素使油價保持弱勢，但全球原油產量開始逐步減少，原油庫存可望逐步去化，將提供油價下檔支撐。

台塑董事長林健男表示，因東南亞及孟加拉齋戒月結束，且步入營建業及汽車業傳統需求旺季，5月及6月營收可望逐月成長，惟全球通膨減緩速度不如預期，且歐美持續升息，影響終端市場需求，加上美國石化同業挾低廉原料成本優勢大量出口，拖累市場行情，第二季營收比首季持平看待。

南亞董事長吳嘉昭認為，製造業庫存調整雖持續進行，但部份產業逐漸回到健康水準，市場普遍預期需求回溫將由消費端逐漸傳導至製造端，加上第二季工作天數較多，5月營收將較4月增加。第二季因工作天數較多及需求逐漸回溫，電子材料、化工產品、聚酯產品及塑膠加工產品業績都會成長，營收更上層樓。

台化董事長洪福源指出，芳烴產品苯、對二甲苯等與輕油價差正常，PTA、PIA尚好，但塑膠、紡纖等售價不及成本，將避開紅海競爭，擇優受訂，並依訂單排產，防止庫存累積。5月ARO-3及SM-3兩大型工廠仍在歲修，塑膠、纖維及紡織品市場還沒有恢復，營收估比4月減少；第二季營收也因需求向下修正，將比第一季下滑。

台塑化總經理曹明表示，美國中小銀行破產危機持續發生，且6月初美國債務上限日期逐漸到來，加上歐美及大陸製造業持續疲弱，市場擔憂全球經濟衰退及油品需求減少，拖累近期油價，預期總體經濟疲弱因素將持續一段時間，使油價保持弱勢。不過，全球原油產量開始逐步減少，摩根大通銀行估算4月俄羅斯原油產量比3月減少50萬桶/日至1,030萬桶/日，加上產油國5月起將減產166萬桶/日，全球原油庫存可望逐步去化，將提供油價下檔支撐。