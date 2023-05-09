1名駕駛因左轉未使用方向燈，遭警取締時竟駕車狂逃，最後被逮到後收30張罰單。（警方提供）

日前有輛郭姓駕駛開的黑色轎車，行駛於台北市中山區北安路與敬業三路口，因左轉未使用方向燈，遭巡邏警盯上攔檢，豈料，郭男竟駕車狂逃，警追逐10多分鐘，終於在民權東路追到卡在車陣的郭男，並且立即破窗逮人，並依公共危險罪將其逮捕移送，並開出30張罰單。

日前台北市中山分局員警在轄區執行巡邏勤務時，於北安路與敬業三路口，發現1輛由郭姓男子駕駛的黑色轎車，，因左轉未使用方向燈，於是上前盤查，不料，郭男不服稽查取締加速逃逸，並且沿路逆向行駛、闖紅燈、未禮讓行人等危險駕駛行為，追逐10多分鐘後，員警見該轎車受困於車陣中，立即衝向車旁破窗將郭男抓下車，並依公共危險罪將其逮捕。

警方依14種態樣，包含轉彎未打方向燈、逆向、蛇行、闖紅燈等，一共對其開出30張罰單，郭男至少得繳出8萬元罰單。

警方也呼籲，民眾遇警方發動攔查時，應配合路邊停車受檢，千萬不要心存憢悻蓄意逃逸，以免逃逸行為造成更多交通違規，甚至發生交通事故而得不償失。