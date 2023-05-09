112全大運游泳公開女50公尺蝶式金牌黃渼茜。（中原大學提供）

112年度全國大專校院運動會9日進行游泳公開組最後一天賽程，今年剛當上博士生的東京奧運國手黃渼茜，雖然50蝶拿下第3金，但對自我要求嚴格的她，因不滿意成績而淚灑池畔；今年泳池畔由台北市立大學以15金再度成為「最大金庫」，陣中好手莊沐倫再度打造「7金店」，可惜最後一項公開男生組400公尺混合接力屈居銅牌，讓他留下些許遺憾。

公開女生組50蝶決賽中，今年剛成為台灣師大體育博士班的「學霸」泳將黃渼茜，以27秒47摘下個人本屆全大運第3金，順利達成50蝶5連霸，但成績是她近4屆全大運最差的一次，至今也尚未達到杭州亞運參賽標準，她說：「一切隨緣，只不過我還是會盡力去爭取。」

只不過剛上博士班，還必須兼顧學業和訓練下，黃渼茜每天挺著睡不到5小時的疲勞下堅持參加全大運，賽後她不禁掉下淚來說：「這面金牌是我第一次披上師大的戰袍出賽。我很想幫學校爭取榮譽，但對我個人來說並不在意名次，我更在意游出來的成績，回去要再加強練習、調整技術。」

北市大4年級「仰式王」莊沐倫，游泳前4天賽程已經進帳7金，9日要在公開男生組400公尺混合接力爭第8金，北市大前兩棒保持領先，但沒想到第三棒開始被反超，最終落居銅牌，莊沐倫延續上屆全大運8金夢想未能達成，也難怪雖然再度成最多金主，但看起來似乎沒有太大的喜悅，他表示：「對自己的成績不滿意。」