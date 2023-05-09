勤誠4月營收顯著回升，拉抬前4月合併營收至24.2億元，年減幅收斂至7.3％，主要受惠於生成式AI帶動的AI伺服器訂單及新平台拉升品牌陸續貢獻，預料第二季出貨規模可望反彈約5％以內。

研調機構Digitimes指出，2023年首季全球伺服器出貨表現不如預期，較去年第四季明顯衰退13.8％，主因為成熟巿場高利率、高通膨環境未見顯著改善，對消費者與企業支出衝擊不斷擴大，已嚴重影響美系雲端巨頭資料中心的建置與規劃，並繼續削弱伺服器品牌商的企業訂單。

不過，由於生成式AI伺服器需求大幅增加，勤誠表示，公司正密切關注市場變化，布局各階AI產品。其中，高階專案已進入小規模放量，後續將逐步發酵，另同步布局全球客戶需求，目前所洽談新產品及專案逐步增加，且陸續進入開發週期，推升中長期成長動能。

勤誠指出，公司持續開發高相容性及高差異性兼容的伺服器機箱標準品，因應AI、Edge、Storage、Cloud/Enterprise伺服器等多元應用趨勢，公司15日將舉辦法說，預料對AI相關應用訂單及展望進一步說明，並於5月底登場的台北國際電腦展中，秀出系列新品及最新產品技術。