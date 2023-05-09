台南市北區忠義路、成功路口昨(8日)發生死亡車禍，一名杜姓孕婦駕休旅車左轉，撞倒正在過馬路的母女，造成母親骨折、女童當場死亡。事後杜姓孕婦打電話給女童父親道歉，稱「肚子裡的孩子賠給你」」，讓父親傻眼，網友也怒罵「根本沒資格當媽媽」。

杜女左轉時，不僅未做確認，甚至撞到人後也沒立即剎車，導致後輪輾過人，造成母親重傷骨折、3歲女兒當場身亡，懷孕17周的杜女經救護人員評估，認為有可能動到胎氣，一併送醫觀察。

女童父親余男表示，杜女早上有打電話跟他道歉，先稱自己也在醫院，接著竟脫口要用肚子裡的孩子來作為賠償，送給余男夫妻養，讓余男當場爆氣：「這要怎麼賠？再怎麼生也不可能一模一樣啊！不是自己生的有用嗎？」

PTT鄉民看到杜女離譜言論也全都火大，痛批杜女根本沒資格當母親：「為她肚裡的孩子感到可悲」、「還要別人幫你養孩子是怎樣」、「小孩是可以這樣當作物品說送就送嗎」、「有這種媽媽真的很可憐」、「根本欠肉搜」、「最近幾年加害者講話都越來越大聲的」、「我要是爸爸，就直接衝到醫院開扁了」、「她到底知不知道自己在說什麼」。