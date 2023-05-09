一名參與波蘭訪問義大利代表團的團員，周二（9日）凌晨在義大利西南部薩丁尼亞島下榻飯店墜樓身亡。波蘭新聞社報導，此人是波蘭某座城市的市長。當地警方說，死者有可能是坐在飯店4樓房間窗臺時失去平衡而墜樓。

美國有線電視新聞網引述波蘭新聞社（PAP）報導，此事發生在義大利薩丁尼亞島當地時間週一午夜至週二凌晨時段，死者是44歲男性，波蘭公民，擔任波蘭某城市的市長，這名男性隨到訪的波蘭代表團在當地參訪。

PAP與薩丁尼亞島首府卡利亞里（Cagliari）警方發言人均暫未提及死者姓名。警方發言人僅表示，案發時死者坐在卡利亞里市中心歷史街區一家飯店4樓房間的窗臺，因為失去平衡而墜樓，初步調查顯示此事是一起意外，暫無暴力因素。PAP稱，這名市長墜樓時，房內還有另一名參訪團成員。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，案發時間是週二凌晨2時左右，飯店名稱是Due Colonne。消息人士透露，死者此行已參與一連串拜會行程，警方目前排除他殺考量，但此案仍在調查中。