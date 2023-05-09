出養至瑞典6年的寄養童「小莉」，在母親節前夕，返台感謝寄養媽媽」。（家扶提供）

母親節將至，出養至瑞典6年的寄養童「小莉」，經出養單位及市政府安排，聯繫到過往照顧她的寄養媽媽「小存」；在收養父親陪同下，小莉回到台灣這片熟悉的土地，一下飛機就迫不急待回到小存媽媽家，表達曾經的養育之恩，場面令人動容。

小莉自小患有先天性心臟病，因為照顧困難度高，先後經歷過機構、寄養家庭的照顧，因原先寄家壓力大，無法繼續照顧小莉，小莉1歲時來到小存媽媽家。小莉回憶過往，特別感謝小存媽媽一家人給予的關愛和照顧，讓她即使離開原生家庭後，仍可以體會到「家庭」的溫暖。

小存媽媽照顧了小莉五年的時間，自從小莉確定要出養至國外，小存媽媽開始陪伴著小莉準備出養到國外的心情調適，即使心中有百般的不捨，但仍是帶著祝福的心情，希望小莉的生命從此更加完整與豐富。小莉已在國外生活了六年，難能可貴的是，收養父母仍持續協助小莉學習中文，收養父親說，「因為台灣是小莉的故鄉，希望保有小莉與台灣的記憶和連結」。

在這次的聚會中，小莉也用中文向小存媽媽一家人表達心中的感謝之意，帶上了自己所創作的圖畫致贈給小存媽媽一家人；小存媽媽也準備小莉從小愛吃的餅乾糖果，雖然已有多年未見，即使遠在地球另一端，但在小莉成長過程中的種種回憶卻是小莉最珍惜的。「小莉能過得好，我也就感到幸福了，這是今年最好的母親節禮物！」小存媽媽哽咽的說著。

小存媽媽全家投入在寄養服務工作已有18年之久，陪伴了18名孩子成長，小存媽媽認為每個孩子都是獨一無二的，需要透過一次次的耐心與相處來與他們培養感情，藉由不同方式的引領和觀察，也填補了這些孩子在成長過程中的缺口，即使每一次孩子的離開都會讓小存媽媽感到不捨，但仍帶著祝福歡送這些孩子們找到合適的歸屬。

北台中家扶中心主任劉正文，寄養服務需要高度熱忱與耐心接力，照顧寄養孩子過程難免會遇到困難，家人能在背後支持、加油打氣、互相支援，也是支撐寄養服務持續下去重要的動力。距離招募時間的逼近，目前寄養家庭招募戶數不甚理想，期盼社會大眾能一起響應，一同付出這份難能可貴的助人精神與機會，幫助更多需要照顧的孩子。