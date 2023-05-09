鴻海創辦人郭台銘今( 9 )日在臉書發文，指出前年採購BNT疫苗時，時任總統府秘書長李大維曾以電話跟他說「這個大小姐說，你還是不要買了」，痛批政府阻擋疫苗；李大維今透過海基會回應，稱從未有過這類內容。媒體人謝寒冰表示，李大維覺得有問題，就去法院提告，郭台銘把證據全部攤開、有必要就請總統蔡英文出庭作證，等了兩年就是要看到血流成河，找出到底誰在說謊。

謝寒冰在《新聞大白話》節目中表示，郭台銘在臉書上發文指控、李大維嚴正反駁，而同台的評論員朱學恒也表示曾聽郭台銘親口說過這件事；李大維不敢告鴻海，那就去告朱學恒，屆時直接把郭台銘、李大維一起請到法院作證，雙方對簿公堂，有必要就把蔡英文也叫來，大家一起對質，「大小姐到底有沒有跟李大維講過這些話」。

謝寒冰也說，他非常樂意見到這些事情，等了兩年就是要看到血流成河，現在都才剛開始。他表示，外界一直都在想為什麼當時政府要阻擋疫苗，現在郭台銘願意出來還原，但只有開頭還不夠，通聯記錄、錄音、不參選切結書留檔，這些東西全部拿出來對質，看到底誰在說謊，把所有證據都攤在陽光下檢驗。

而對於民進黨立委王定宇出面反駁郭台銘，舉台積電的報告書中有提到感謝政府協助採購疫苗；謝寒冰也表示，王定宇過去講過好幾次BNT是中國大陸做的，根本是在造謠，也從未對此道歉，中央流行疫情指揮中心辦感謝晚宴時，台積電並沒有派員參加，其中的隱情恐怕也需要好好解釋。