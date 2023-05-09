前天，瓦格納首領普里戈津 (Yevgeny Prigozhin )才說「彈藥已到，可以繼續攻打巴赫穆特」，然而不到48小時，普里戈津又發火了。他大罵俄軍無能，已逃離防線，並指責指揮官愚蠢又無能，最後再次放話「要是不提供彈藥，瓦格納就撤離」。

德國之聲(DW)報導，普里戈津說：「就是今天，國防部的一支部隊，從我們的側翼逃離，使我們沒有保護。」

他說，俄軍士兵們之所放棄他們的陣地，是因為指揮官極其無能，他們下達一些愚蠢的命令。

普里戈津說：「我能理解他們抗命的處境，因為士兵們不應該因他們指揮官的愚蠢而死。」他並且再拿撤軍做威脅，「如果俄羅斯不盡快提供更多彈藥，瓦格納將撤出前線。 」

法新社報導，在俄羅斯勝利日閱兵大典的同時，普里戈津再次痛罵俄軍指揮層，他說「莫斯科的高級將領都在欺騙普丁，那些傢伙根本沒有保家衛國的才能。」

他還提到烏克蘭很強，他說：「他們成功地襲擊了俄羅斯邊境地區….烏克蘭正在準備發動真正的攻勢，而不是電視上的實境秀。」

他這段話是在批評俄羅斯傳媒機構都在造假，「到目前為止，在我們國家，每個人都以為電視上播的是真的，但是那些報導都以完全正面的方式展示俄軍，卻都不是真的。」