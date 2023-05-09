國泰金近日公告，國泰金資深副總鄧崇儀復職為國泰世華銀通路執行長，金管會表示，金控負責人適格性積極條件與消極條件法律上都有明訂，而只要符合法律之下金管會都尊重公司治理決定。

鄧崇儀因為酒駕並且妻子頂罪，而自請留職停薪，短時間內，國泰金公告，鄧崇儀復職銀行通路執行長，引起市場熱烈討論。

金管會表示，金融機構是受到社會大眾信賴，銀行遴選負責人需要符合法律規定，當然要注意社會大眾高度信賴所投注的期待與期許，個案部分銀行之前也有做適法性的處理。

金管會官員指出，銀行董事階層、董事會充分考慮到適法性、社會觀感等各種面向。

至於金管會是否能夠接受這項決議。官員表示，監理審查有其依法性，符合法令的前提之下回歸公司治理層面，金融機構也清楚在社會扮演的角色，所做的決策充分考慮法律、社會期待面向等。

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