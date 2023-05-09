新光金6月9日將進行董監事改選，在新光金董事洪士琪為首的「改革派」發起董事會改革後，新光金創辦人、前新光金董事長吳東進8日公開發表「致新光金50萬股東公開信」，信中盼雙方不要打委託書戰、避免破壞金融秩序；「改革派」今則反擊，在各大報刊登廣告，宣布啟動徵求委託書。

新光金兩派股東將打委託書徵求戰，引起社會矚目。銀行局副局長童政彰今表示，將特別注意此事件是否影響到金融機構的穩健經營。

童政彰表示，現行法規上有「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，針對金融機構召開股東會選舉，在「有限徵求」與「無限徵求」上都已有規定，且必須進行大股東適格性審查。

但童政彰也表示，金融機構本身是受到社會大眾信賴的，必須建構信賴基礎、維持穩定營運，不管是股東會的過程到日常營運，在維持穩健經營上，是每位公司治理階層的成員都要深刻理解的，大股東與金融機構相關負責人，也要有這方面的認知。

代表金管會認為金控經營權不適合用委託書徵求的方式嗎？童政彰表示，用哪種方式，以金管會立場不方便評論，但金管會最重視的是金融機構要維持經營穩健，會特別注意到此事件的影響，是否有影響到金融機構穩健經營。

若危害到穩健經營，有可能找大股東來談？童政彰表示，監理的方法有很多種，不管是發函、喝咖啡等，金管會作為監理機關，最看重金融機構穩健經營，會持續依照職權與法律授權的相關方法下請金融機構落實穩健經營。

「改革派」今在各報以「改革新光，勢在必行」為題刊登廣告，當中向小股東喊話尋求支持，指新光金近年經營不善、獲利不佳、公司治理失當，且股票價值長期低於票面，今年普通股、特別股都無法配發股息等，認為要整改董事會，提升士氣、重拾信心、擦亮「新光」招牌，並於即日起至6月2日啟動徵求委託書。

吳東進則在8日的公開信中表示，建議少數股東毋須浪費資源進行委託書大戰，只須循往例按各股東持股比例，當選相應之席次，不僅股東間彼此和諧，也不會因委託書大戰，破壞金融秩序，可能踩到主管機關之紅線。