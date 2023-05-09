《商標法》修法今天獲立院三讀通過，共有整頓納管與便民五大重點要推行，最重要是「指示性合理使用」、「導入加速審查機制」與「商標代理人納管」，未來汽機車修理廠、手機維修店掛各種廠牌名稱都屬合法使用，商標申請者如有急迫性，可以加錢「合法插隊」，縮短審查時程半年。以及未來商標代理人一體納管，除律師會計師外，執業者都需經考試取證、登錄資格後方可從事。

坊間常見汽車修車廠、機車店掛著「賓士」、「BMW」、「光陽」、「YAMAHA」廠牌名稱，其實是自行使用別人商標，這次修法明定不受商標權效力拘束的「指示性合理使用」。智慧局商標組組長胡秉倫說明，使用他人商標只要符合「指示他人商品或服務必要」與「不會造成他人混淆」兩要件，就可以合法使用。如提供手機及通訊維修服務的廣告招牌，使用各家手機的商標來指示商家所提供服務的他人手機廠牌，就不會構成侵權。

為滿足產業界即時取得註冊商標需要，這次修法也引進「加速審查機制」。胡秉倫表示，廠商只要符合「急迫必要性」，例如商品已規劃上市、趕赴參展等，就能申請提出，每案審查時間可縮短到2個月內，比現行平均每案7個月短。

不過走「加速審查機制」省半年時間也要代價，商標案審查費得加錢，從3000元調到9000元，廠商費用多出2倍。

第三項重點為建立商標代理人管理機制，過去商標申請或展延都採「任意代理制」，任何人都可以從事，品質良莠不齊，這次修法明定具備商標專業能力者才能充任商標代理人，並應經登錄才能執行業務。

胡秉倫說，除律師、會計師等本就可代理商標申請業務外，未來要從事者，需經過認證考試取得資格，並且登錄代理人才可執業，且每年要接受在職訓練，「目的在提升商標代理的品質」。

其它兩項則屬於便民或法規明文正身，像是簡化海關通知侵權認定程序，以後商標權人可以透過海關平台提供的照片檔案先行判斷，必要時才需親身跑一趟。以及因應商業主體於市場經營的實際需求，明定合夥組織（如律師、建築師事務所）、依法設立的非法人團體（如寺廟、協會、產銷班）及依法登記的獨資或合夥商號，都可以為適格的商標申請人，並取得訴訟主體資格。

但是胡秉倫強調，其實寺廟、協會這些現在就都認可其商標申請身分，修法只是符合現實而已。該法通過後，待相關系統調整完成、配套管理辦法修訂後就會正式上路。