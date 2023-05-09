方舟就業服務協會今日舉辦母親節活動，理事長王姿琦說：「紀念母親節，也是紀念每個媽媽為兒女付出的辛勞，在身障孩子身上，一樣可以看見盼望。」（記者林雅惠攝）

每一位媽媽都是孩子最溫暖的臂彎，智能障礙小玟的媽媽擔心自己撒手人寰後，孩子該何去何從，期盼孩子能夠自立生活，小玟媽媽去年透過勞工局轉介，協助孩子到方舟庇護商店工作，如今小玟有了安頓生活，母親節到來，她最想跟媽媽說聲：「媽媽我愛您」。

21年前，小玟的媽媽因為高齡生產，導致妊娠毒血症，當時緊急將孩子生出，也導致孩子成為僅8個月大就出生的早產兒，小玟上有哥哥、姊姊，或許因為早產的因素，小玟媽媽從小照顧她，就發現小玟反應有些遲緩，不過她未將小玟視為異常孩子，直到國小三年級，在老師告知下，她才接受小玟確實是遲緩兒的事實。

小玟媽媽不會因為孩子異常而減少對她關愛，她認為，一家人融洽生活是孩子正常發展的要素，因此她經常安排全家出遊活動，希望透過旅遊連結家人的心。

小玟媽媽最期盼小玟能夠學會自主生活，因為她想到，小玟的哥哥及姐姐未來各自會有家庭，一旦她老去，小玟該怎麼辦，因此她積極為小玟尋找各種就業學習的機會。

透過高市府勞工局轉介下，小玟目前在方舟庇護商店從事調飲和烘焙的工作，媽媽說：「她最大心願就是希望小玟有工作機會，訓練照顧自己和賺錢。」

方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，每一個孩子都是媽媽的心肝寶貝，特殊孩子的媽媽面臨照顧上的艱難與壓力，不是一般人可以理解與想像的，想要期許未來，又擔心現實太殘酷，還好有社會福利資源能夠一起來幫助，雖然小玟長的瘦小，但是她仍然很努力克服身體限制，只要是工作上需要執行的，她都會努力達成目標，而且可以看到小玟總是露出靦腆的笑容。

王姿琦說，方舟就業服務協會設立庇護商店，就是要達成障礙媽媽們的願望：「訓練身障孩子能夠照顧自己和賺錢」，減輕家人壓力，也成就孩子的未來，未來也會協助小玟在民間企業單位找到一份適合的長遠工作。

王姿琦說：「紀念母親節，也是紀念每個媽媽為兒女付出的辛勞，在身障孩子身上，一樣可以看見盼望。」