【立綱氣象報報】晴朗天氣到周五 周六華南雲帶東移

由於東北季風持續吹拂，明（10）日清晨各地低溫僅有17度，不過到了白天冷空氣減弱，北台灣回升到26度，南部可達30度，預估這波好天氣將持續到周五（5/12），周六（5/13）受到華南雲雨區東移影響，天氣再變得不穩定，下周日（5/14）母親節的降雨最猛烈，下周雨勢趨緩再度回溫。

10日清晨低溫僅有17度左右，不過白天過後氣溫開始回暖。（圖／氣象局提供）

氣象局資料顯示，明日清晨受東北季風影響，各地感受偏涼，預估低溫中部以北及東半部地區約17到20度，南部約21、22度。白天東北季風減弱各地回溫，北部、東北部及東部約24到26度，其他地區可達27到30度，日夜溫差較大。

天氣方面，各地水氣減少，轉為多雲到晴，陽光有望露面，東半部、恆春半島仍有零星陣雨，西半部山區則要注意午後雷陣雨。

氣象主播戴立綱表示，周三、周四（5/10、5/11）連續兩天氣溫回升，天氣普遍晴朗，但日夜溫差明顯；周五（5/12）入夜後華南水氣東移，北部先出現零星陣雨，各地才轉雨；預估周六、下周日（5/13、5/14）全台有雨且降雨顯著，山區有局部濃霧；下周一、下周二（5/15、5/16）雨勢趨緩，溫度再度上升。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文指出，周末有鋒面和華南雲雨帶通過，各地都有雨勢，預估下周日（5/14）是降雨高峰、最密集時刻，雲雨帶通過時有間歇大雨的機會，不過這波雲雨帶移動迅速，影響時間只有大約1、2天左右。