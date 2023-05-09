近期傳出美國計畫比照烏克蘭模式，無償提供台灣5億美元軍備。國民黨立委鄭麗文今(9日)在臉書發文直批，閣揆陳建仁竟連援助軍備具體內容都不清楚，就背出經典口號「備戰才能止戰，能戰才能避戰」？她指出，國軍部分部隊官士兵編現比不及8成，志願兵不適服人數創新高，近5年募兵平均2成寧願賠錢退伍，直呼民進黨難道靠口號就能保台？應重視國人對和平的期待！

鄭麗文表示，別忘了，總價近台幣190億的大撒幣軍購到現在都拿不到貨，美方嚴重跳票！5億美元軍購(軍援)難不成是幫美國清倉銷庫存？而蔡政府不嚴正追討我國的權益，閣揆卻一副「謝主隆恩」之態度，民進黨就是這樣捍衛台灣尊嚴及全民人身安全？讓我國軍事陷入完全被動狀態！針對美國將軍援我國，國防部長邱國正回應，「人家怎麼看我們台灣，有沒有比照烏克蘭，這些都不重要，自己要把中華民國的領土守護好！」

鄭麗文指出，國防部提出的《志願士兵不適服原因分析及策進作法書面報告》顯示：1、國軍志願役雖達16萬人，仍與目前國防部「募兵制」計畫所訂之目標還有差距。2、部分戰門部隊軍官、士官或士兵編現比不及8成。3、2022年志願士兵不適服人數共計4066人，創下近年新高。4、未服滿現役最少年限就提前退伍人數眾多，近5年招募入營之士兵平均有2成寧願賠錢退伍。

鄭麗文強調，現在士兵人數不足，軍中退伍人數眾多，再加上少子化兵源不足，且大批軍購武器交貨延宕，若發生台海危機真能守護我國領土嗎？難道靠口號就能保台？而喜瑞都移民事業公司台北辦公室經理朱樹櫻接受英媒《BBC》採訪時透露：「過去兩年疫情下台灣人難以出國，各地移民局也停擺，整個移民產業都很慘淡，其公司業務掉了三分之二，今年這一波台海危機讓我們有反轉的機會，到2023年都不用擔心。」

鄭麗文直言，台灣兩岸及國際外交關係動盪，讓對時局心裡不安的國人外移，每次怎麼保護台灣，蔡政府都說台灣有矽盾，有人關心過台灣人要不要炸掉台積電嗎？難道2300多萬人的意見對民進黨來說無關緊要？