擁有以自己名字命名動作「丁丁跳」的體操精靈丁華恬，在112年全國大專校院運動會競技體操公開女生組展現實力，繼首度在全大運個人全能奪金後，9日個人單項競賽中，報名的3個項目也都帶走金牌。

丁華恬去年左腳脛骨骨膜炎，雖然醫生叮囑多休息，不過今年重要賽事不少，全大運之後還有亞錦賽、亞運選拔及生涯第一場世大運，恬恬認真復健和回診檢查，就是希望所有賽事都不缺席。

去年首度參加全大運，丁華恬拿下2金1銀1銅，今年第二度參加更多面獎牌顏色更漂亮，8日她先在個人全能奪金，9日繼續在個人單項奮戰，平衡木13.733分、地板12.8分、高低槓12分都拿下金牌，單屆4金入袋，個人生涯在全大運已經累積有6面金牌。

丁華恬透露，這次全大運其實有嘗試新的連接動作，「最近準備了滿多不同的單動作，現在就是看比賽中能不能好好銜接，今天做起來的感覺是滿有自信的，不過還是需要一些調整。」

至於丁華恬未報名的跳馬項目，由國北教大賴品儒以11.833分奪金。