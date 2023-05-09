谷愛凌18歲時就代表大陸在北京冬季奧運自由式滑雪項目出賽，賽場上憑藉高超滑雪技巧收穫兩金一銀，如此優異的表現讓她成為網壇上的一顆新星，得到超高關注度。近日她出席有「體壇奧斯卡」之稱的勞倫斯世界體育頒獎典禮，一身紫色禮服露出北半球，辣翻無數網友。

谷愛凌今（9日）更新Instagram曬出活動美照，她透露在巴黎舉辦的勞倫斯世界體育獎上獲得「年度最佳女運動員獎」，谷愛凌有感而發：「我希望能和所有體育行業的人分享這一刻，知道年輕人有改變世界的權力和責任，我想要更多孩子（特別是女孩和各種族青年），看到世界的多樣性，知道這裡會有他們生存的空間。」她最後以前南非總統的名言「體育有團結人的力量」結尾。

照片中谷愛凌穿著紫色的露肩禮服，完美曲現畢露，高衩裙襬下的修長美腿非常吸睛，近看可以發現這件禮服有些緊身，胸前的挖空設計讓她的北半球被壓出痕跡，胸前的肉都溢出來了；當天除了谷愛凌出席，在卡達世足賽奪下冠軍的球星梅西也來到現場領獎，兩人同框合照時谷愛凌比梅西高出不少，貼文一出就得到13.7萬人按讚。

谷愛凌外型亮麗，除了是滑雪運動員還是模特兒，時常會拍攝廣告，同時也是名校史丹佛大學的學生，多重身份都掌握得很好，面對外界好奇她如何時間管理，她曾透露很注重睡眠，每天要睡10個小時以上：「我每天能做這麼多事，是因為睡得好，有非常多能量。」