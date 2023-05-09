韓國總統尹錫悅今年3月訪日及受邀5月訪日，加上7日時日本首相岸田文雄訪韓，兩人也在短短兩個月內三度會面。而根據《韓聯社》報導，韓國、美國、日本也將在5月底在東海公海進行聯合海上攔截演習。對於尹錫悅開始大動作親美，《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日就斷言，「中國大陸下半年會有快速的外交手段不斷展開，要開始跟韓國人拋媚眼」，引發討論。

吳子嘉8日在網路節目《關鍵時刻》中表示，「我覺得韓國跟中國大陸鬧翻這定義還要觀察，但它親美的路線確定了，尹錫悅這個動作之大，匪夷所思」，吳子嘉更提及，「這個是美國、日本、韓國三個聯盟成功，這三個聯盟成功，就把東北亞吃光，東北亞的經濟、軍事部署全部變成聯合作戰，這樣可以封鎖多少國家？他這整個聯防體系已經形成了」。

吳子嘉更說，「而且他用的理由很棒，就是『我要發展核子武器』，因為朝鮮半島沒人給他保證，以台灣跟韓國的力量，要做核子武器只要一到兩年，這個動作一出來就給美國一個理由，剛好照會中國大陸，用核子傘保護韓國，要韓國不要發展核子武器，這對中國大陸也是好事，所以中國大陸對這件事的反應是很冷靜」。

吳子嘉更說，「這整個事件怎麼搞，都比尹錫悅自己去搞核武好，而這個聯盟不完全是安全議題，這是一個經濟的創新聯盟，後續的利益會非常的大」，最後吳子嘉更預言，「我跟你保證，中國大陸下半年有快速的外交手段，會不斷展開，要開始跟韓國人拋媚眼」。