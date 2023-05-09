社群網站詐騙猖獗，不少金融業專業人士、股市名人的頭像都遭到冒用，甚至接二連三有金控名人遭冒用。永豐金控9日代永豐金首席經濟學家黃蔭基發布聲明稿強調，絕無以個人或公司職務（永豐金控首席經濟學家或永豐投顧董事長）名義開設任何投資理財社團或課程，企盼社會大眾切勿相信此類內容，以免誤認遭詐騙受害。

近期臉書上出現放有永豐金首席經濟學家黃蔭基照片的粉絲團招攬會員，上面還寫「精力有限，僅開放50個名額」企圖製造飢餓行銷的效果。

黃蔭基強調，這些都絕不是他開設的社團，他苦笑「我根本沒有臉書帳號」。他8日也已到警局報案，強調臉書詐騙粉絲團非他本人成立，並已請求公司法務發布反詐騙聲明，目前暫不提出告訴，僅向警方登記存查。

永豐金控9日在金控官網上代永豐金控首席經濟學家黃蔭基發佈反詐騙聲明，公告指出，最近有不明人士冒用黃蔭基名義及照片，於社群網站進行股票投資課程會員招攬行為，企圖誘使無辜民眾受騙上當，黃蔭基特此聲明，並未以個人或公司職務（永豐金控首席經濟學家或永豐投顧董事長）名義開設任何投資理財社團或課程，企盼社會大眾切勿相信此類內容，以免誤認遭詐騙受害。