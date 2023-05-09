54歲藝人王彩樺自封為｢台灣濱崎步｣，外型美豔、身材比例絕佳，是著名的凍齡美魔女，如今她跟黃品文所生的2名女兒陸續長大，6日更迎來小女兒黃繶帆的成年禮，但她當天得去雲林北港出外景，雖然女兒有些失望，卻做出一項成熟貼心的反應，讓王彩樺的眼淚瞬間掉個不停，直呼：｢寶貝媽媽愛妳。｣

王彩樺表示女兒前幾天曾不捨地詢問：「媽媽，妳真的不能來成年禮嗎？」她則回覆：「是的」，並感覺得出女兒有點失望，於是6日成年禮當天，特意傳訊息跟女兒道歉，錯過了這麼重要的日子，結果女兒回她：「沒關係，工作加油，謝謝妳把我養大」，還附上我愛妳的貼圖，讓王彩樺超級感動，直呼：「沒想到我的女兒這麼懂事。」

當下王彩樺仍在錄影中，便快速擦乾眼淚，同時回傳訊息：｢我愛妳，謝謝妳來當我的女兒，是上天給媽媽最好的禮物」，另一方面，王彩樺的內心也頗為感觸：｢謝謝妳的體諒，爸爸陪妳喔，恭喜小公主長大了，希望妳健康平安，媽媽愛妳。」

粉絲們看完母女之間洋蔥滿滿的對話紀錄後，紛紛誇獎：「懂事又貼心的小公主」、｢哇！這看到真的很感動，女兒超貼心的」、「人生很多關，將來您們要結婚，要感恩家人啊！」、｢這種單純簡單的對話，其實是最感人的，內容看到的都是母女之間藏在心裡面的愛。」