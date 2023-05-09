台灣嘻哈樂迷年度盛事「So Wonderful Festival」6月3日在桃園陽光劇場舉行，除了有韓團「BIGBANG」成員TAEYANG演出外，更網羅台美嘻哈話題歌手輪番表演。美國嘻哈時尚音樂人、前「A$AP Mob」成員FERG（速可達福星）首度登台，一向給人時尚嘻哈硬漢印象的他，飲食需求卻要求台灣主辦單位準備無炸物、健康有機蔬菜水果盤，在吃的方面可說是相當養生。

來自紐約市哈林區、引領時尚潮流新世代的嘻哈團體、前「A$AP Mob」成員FERG在2013年發行《六神無主》（Trap Lord）專輯便榮登美國告示牌200大第9名，同年並榮獲BET音樂獎最佳新人，第2張專輯《隨心所欲》（Always Strive And Prosper）亦空降美國告示牌流行榜第8名，且獲得節奏藍調／嘻哈榜亞軍，2017年以一曲〈Plain Jane〉獲得告示牌百大熱門榜第26名，成為熱門人氣歌曲之一，儘管外型粗獷聲線兇猛，但也推出不少聯名品牌因此在時尚界發光發熱。

不僅有國外嘻哈大咖來台演唱，還有《大嘻哈時代2》出身的阿夫SUHF、REX、GUMMY B也都是表演嘉賓之一，被問到為了這次的表演有無特別準備什麼時，阿夫SUHF提到特別找了一個鼓手和自己兄弟來表演，希望大家可以感受到他們的活力。REX表示會帶著有包男團的成員Reby Taji和DripO一起上台玩耍，誇下海口要嗨翻整個場子。GUMMY B則會帶來以前沒排過的內容，希望展現出帥氣的表演給大家看。

得知同場還有FERG，阿夫SUHF笑稱之前只對FREG的〈Plain Jane〉最熟，想在表演之前好好惡補一下對他的認識，不然不敢互動。REX則非常想和FREG一起演出、互動，有機會的話想一起創作，相信跨語言的合作一定會有不錯的火花。GUMMY B興奮表示能跟FERG同場表演有一種越級打怪、滿爽的感覺，若有機會同台或互動當然會超級開心。

新生代美國R＆B創作女歌手UMI亦將首度來台，她已聽說台灣有各種可口的水果，希望來台大快朵頤，有趣的是，要求一切準備都要天然有機的她，還會在後台點燃有機乳香，期待為觀眾帶來一場身心靈合一的音樂饗宴。而連「防彈少年團」成員泰亨都狂推的破億金曲〈comethru〉原唱、美國歌手兼作詞人傑瑞米查克（Jeremy Zucke）也將首度來台，對後台要求以一切簡單不浪費為原則，講究環保的他還特別提到一定要做到垃圾分類。有「挪威清新小王子」之稱的創作歌手佩德艾利亞斯（Peder Elias）則是透過問候影片興奮表示自己已經開始在為這次首次來台表演做準備，超級期待這次的台灣行。

「So Wonderful Festival」將於6月3日（六）在桃園陽光劇場盛大舉辦，門票分為NT$6800 、NT$$4800、NT$$3800、NT$2800共4種票價，目前已在KKTIX熱賣中，更多活動資訊，敬請關注主辦單位官方臉書查詢。