華固今天公告，董事會決議正式簽訂台北市中山區大直的合建分售契約，簽約對象為麗日有限公司。

華固表示，地主將提供台北市中山區金泰段102-2地號土地，面積合計約1,618.08坪，及同地段4090等8筆建號建物，與華固建設簽訂合建分售契約，地主預計分得全案的60.7％、建方為39.3％。

未來，華固將預計參與投入的金額，約35.22億元。

經對比地號金泰段102-2地號等8筆土地後，顯示基地位置，正好在台北市中山區大直美麗華商圈的摩天輪旁邊、地標典華會館的後側，即「台北和璞飯店」，對面為Starbucks，旁邊就是華固建設於2020年才最新完工交屋的「國票金控大樓」。

華固建設總經理洪嘉昇證實，今天正式簽下的大直金泰段合建案，即為「台北和璞飯店」和旁邊，整個基地面積為1,618.08坪，為難得合起規模達1千坪以上的完整基地。由於附近商業辦公需求殷切，生機機能便捷，因此未來計畫打造為頂級辦公大樓。

「台北和璞飯店」為地上8層樓，建物面積約7316.14坪的飯店大樓。土地產權最早為林氏祭祀公業擁有，欣翰建設承租40年，並興建完成，再租給和成欣業的邱家20年，經營「台北戀館」。

2007年欣翰建設以1億元買回經營權，並更名為「台北和璞飯店」，其董事長邱麟於2013年再以25億元買下土地產權，整合完成；2016年市場一度傳出，開價70億元求售，後來2017年出現買主，被英屬維京群島商史賓特公司以55.8億元，收購整棟飯店，改寫當年度最大手筆的不動產成交案例紀錄。

「台北和璞飯店」營運前後17年以來，始終話題不斷，其前身為「台北戀館」，原本和成欣業在第二代邱俊傑一手打造下，奢華時尚的五星高檔規格，頗為吸客；後來轉型為婚宴會館、旅館等複合式經營模式，一度被指定為名模林志玲與和成第三代小開邱士楷的婚禮預定地點，同時也是知名的「阿基師」當年被媒體跟拍後「啾～就滑進去摩鐵」的飯店，聲名大噪。

直到去年9月，或許是不敵疫情的衝擊，「台北和璞飯店」才在官網公布，結束營業。

這將是華固插旗大直的第三棟辦公大樓，目前大直已躍居為下一個辦公超級戰區，包括有：大陸建設原家樂福大樓、華固植福路辦公大樓、宏普建設大樓、良茂辦公大樓、印尼紡織大王的「摩鐵」伊都汽車旅館改建案，再加上華固今天最新簽下來的「台北和璞飯店」辦公大樓合建案，可望有600億元總銷的6棟辦公大樓陸續開發。

不過這塊地原來的「台北和璞飯店」，屋齡迄今也只有18年，不符合都更和危老重建的屋齡，應為直接現地請照興建。

華固建設總經理洪嘉昇表示，今天與地主簽下合建契約後，預計將興建為頂級辦公大樓，旁邊就是先前華固為國票金控量身打造的總部大樓「國票金控大樓」，這也是華固在台北市大直開發的第三棟辦公大樓，除了「國票金控大樓」已完成交屋之外，還有植福路Indigo飯店旁邊的頂級辦公大樓開發案，正請照中；第三棟，將是樂群三路這筆合建辦公大樓案。

據實價登錄資訊顯示，大直「豐匯大樓」去年年1月每坪成交達129.8萬元、去年中每坪成交行情達123.8萬元，「忠泰CHIC」去年5月則以每坪111.7萬元成交，區內辦公行情動輒每坪破百萬以上。

洪嘉昇指出，華固依合建比率，目前大概可分回約45億元左右，全棟總銷一定是突破百億元以上。