近日黑龍江哈爾濱市松北區一棟31層居民樓的承重牆被砸，事發後該樓棟4樓至21樓不斷出現牆壁開裂情況，導致全樓240多戶居民被緊急疏散無法回家。據當地媒體報導，拆錯牆的屋主對全幢各戶賠償金額可能高達人民幣1.68億元（約合台幣7.5億元），而違反建築法規觸犯刑法的部份，可能判處高達7年徒刑。

據《快科技》報導，黑龍江哈爾濱松北區利民學苑小區一棟31層居民樓，因承重墻被拆除，導致整棟樓體安全受影響。管理該樓的竣華物業發布緊急通知稱，因多處樓體墻體開裂，240多戶居民必須轉移安置。

大樓承重牆拆除後，造成多處樓體墻體開裂，全幢240多戶居民被迫轉移安置。（圖／快科技）

報導說，目前涉事樓棟內仍有居民居住，高樓樓層有工人正在施工加固。公安機關現已依法對4名相關責任人採取刑事強制措施。消息披露後，迅速引發公眾關注和熱議。

報導引述當地居民透露：「目前的消息是住戶們希望定價賠償，所涉及的240多戶業主，總計損失大約1億6千8百多萬元（約合台幣7.5億元）。」

拆牆導致樓體開裂，受影響的住戶們希望定價賠償，涉及240多戶業主，總計損失約1.68億人民幣。（圖／快科技）

據專家指出，建築裝修中的改造，不能影響到結構體系的主要承重構件，一旦拆錯，就可能像本文開頭提到哈爾濱的拆牆事件那樣，直接導致牆體開裂，全樓變成危房。因此，各城市一般都有城市房屋使用安全管理條例，違法裝修過程中擅自變動房屋建築主體和承重結構的，除由相關主管部門責令改正，還要處1~5萬元人民幣（合台幣4.4萬至22.2萬元）罰款。如造成損失的，依法承擔賠償責任。

報導說，在中國大陸《刑法》第114條有相關規定，隨意拆除房屋承重牆可能觸犯刑法中「以危險方法危害公共安全罪」，尚未造成嚴重後果的，處3年以上10年以下有期徒刑。如上述案例，拆除承重牆造成公共安全危害的屋主，其刑責可能高達7年。如果房屋確有修繕或變更建築功能需要，必須由具備專業資質單位進行設計和施工。