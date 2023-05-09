112年全國大專校院運動會由位於桃園市中壢區的中原大學主辦，出身桃園市的在地選手也能回到家鄉締造個人最佳成績，就讀台灣體大的傅兆玄在公開男子跳高以2公尺25，帶回個人第1面全大運金牌，不僅打破學長向俊賢創下的2公尺21大會紀錄，也一舉獲得杭州亞運門票。

比賽過程中，傅兆玄在跳過2公尺19高度後就確定金牌入袋，接下來他將高度直接升上2公尺22，就是瞄準向俊賢在2018年締造的大會紀錄，兩次失敗後終於在第3次起跳嘗試成功，同時通過亞運參賽標準，他說：「壓力很大，有一個坎在，因為我之前都只有2公尺19、2公尺20，能跳過2公尺22真的很感動！」

確定創造大會新猷後，才大二的傅兆玄將挑戰高度增加到2公尺25，他決定放開來跳，又在第3次嘗試時順利堆高成績，可惜接著的2公尺30，3次試跳通通失敗，未能也突破向俊賢在2015年跳出的2公尺29全國紀錄，他坦言後面的確沒力了，肌肉狀況不佳，無法再創新猷。

傅兆玄將這一場全大運破繭而出歸功於天時地利人和，重新翻修的場地所以腳感很好，陰涼天氣舒適宜人，加上自身狀況不錯，終於在等待多年後再度繳出代表作，也保住了自己的頭髮，原來他和教練從年初就有約定，要用剩下的7場賽事拚亞運達標，不然就要剃頭髮，終於在全大運完成心願，不用等到月底台灣國際田徑公開賽壓線。

國內女子鏈球紀錄保持人余雅倩，9日代表台灣體大出賽全大運，在女子鏈球以63公尺44公尺毫無懸念拿到個人在全大運的第3面金牌，賽後受訪時哽咽表示，要將這一面金牌獻給4天前剛過世的阿公，她補充：「我小時候是阿公帶大的，答應過要把這獎牌拿給他，其實今天沒有表現很好，因為有點影響到自己心情。」