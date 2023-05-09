近期在社群上大量流傳一則被轉發的貼文，其內容是美國YouTuber「野獸先生」Mr.Beast為了慶祝生日，在IG上發文表示要送錢，讓不少網友嗨翻，截至目前，該則貼文已吸引逾2552萬名網友留言分享。

在YouTube頻道上有上億訂閱的網紅Mr.Beast昨(8日)發文，表示為了慶祝生日：「我決定拿出5萬美金(約150萬台幣)平分送給5位轉發該則貼文的追蹤者，時間將在72小時後截止，但如果你沒追蹤就會失去抽獎資格。」更於留言區寫下：「不包括紐約。」消息一出後，讓廣大網友嗨翻，紛紛完成「抽獎」動作，期許自己會是幸運兒之一，而截至目前，該則貼文已吸引逾2252萬名網友留言以及1870萬的讚數。

事實上，「野獸先生」Mr.Beast是美國知名YouTuber，本名唐納森（Jimmy Donaldson）的他，過往的影片風格多以「大灑幣」聞名，不僅影片的製作過程時常花費大筆金錢，與之配套的獎金也不會手軟，多次祭出數萬美元的賞金犒賞出演者，甚至是捐贈給弱勢團體，此前更是邀請過粉絲一起推動種樹計畫，以及自掏腰包幫患者支付手術費用等等，相當關心弱勢。不過，他的這番行為也有部分批評聲，稱他是「利用弱勢賺流量」，對此，唐納森回應是希望這些舉動可以讓世界變得更好。

此外，有著如此「吸引眼球」主題的內容，也為唐納森帶來不斐的收入以及粉絲。據《富比世》報導，Mr.Beast在2021年時，收入達到5400萬美元（約16億5862萬台幣），是有史以來收入最高的YouTuber。