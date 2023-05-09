桃市府新聞處長羅楚東。(蔡依珍攝)

桃園市八德運動中心羽球場天花板去年僅因3級地震就大面積崩落壓傷運動民眾，監院「選後才約詢新市府」一度引發譁然，面對北景雲案9日遭監院糾正，市府新聞處長羅楚東表示，監院報告和桃市府工程總體檢看法一樣，興建過程中若有落實相關環節的檢核，北景雲案中的許多缺失就能避免。至於相關人員的責任，市府並無預設立場，將依法處理。

張善政3月下旬親赴監院說明北景雲案，監院調查後認定桃園市政府新建工程處涉有缺失，9日通過糾正桃園市政府案，並函請桃園市政府議處相關失職人員。

羅楚東指出，市長張善政上任後，立即要求相關單位儘快針對缺失改善，目前大多數改善工程已接近完成階段，工務局也將嚴格驗收。

羅楚東說，透過相關鑑定報告或是監院調查結果，都能清楚發現，如果當初興建過程中有落實相關環節的檢核，北景雲案中的許多缺失就能避免，但張善政也認為，過去長期以來，工程單位超出負荷的工作量，也是缺失難以避免的原因之一。

羅楚東說，公共工程理應讓市民安心，但卻發生一連串重大缺失，興建過程中的相關人員確實需要深刻檢討。市府團隊會全力改善並提升桃園公共工程的品質與安全性，未來也會採取更謹慎務實的態度，重建市民對公共工程的信心。