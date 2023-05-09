美國銀行（Bank of America）警告，威脅美元主導地位的最主要風險，是來自美國內部的經濟問題，而非其他貨幣所帶來的競爭，包括金磚國家貨幣。該銀行分析師強調，美國財政跳崖危機，政府關閉甚至更糟的是美債違約風險，一直在債務上限討論中浮現。這充滿自信又缺乏自信的言論引起外部經濟專家熱議。許多外國分析師仍然認爲，金磚國貨幣與人民幣仍然威脅著美元霸權。

據專業區塊鏈媒體bitcoin.com 9日報導，美國銀行週四（4）的一份報告中表示，儘管最近出現了「去美元化」（De-dollarization）的聲浪，但美元在「短期內」不會失去主導地位。但該行也警告，美元面臨著國內財政問題的風險，例如美國國債可能會違約的可能性。

#Fed's Powell says Fed can’t protect US economy from debt default. pic.twitter.com/23ELVvEW6n — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 3, 2023

美國銀行的分析師們認為：「因為美元主導地位的很大一部分來自於在美國國債市場的地位，國債上限危機如果真的違約將損害美元作為儲備貨幣的吸引力。」因此，美元主導地位的主要威脅似乎主要是國內問題，而非其他貨幣的競爭。

分析師們警告說，美國貨幣的長期風險是對債務的滿足，並指出，除了日本外，美國國債GDP佔比是十國集團（G10）中最高的。此外，國際貨幣基金組織（IMF）預測，美國國債GDP佔比將從2022年的122%增加到2028年的136%。

美國財政懸崖危機，政府關閉甚至更糟的是違約風險，一直在債務上限討論中浮現

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）最近表示，如果國會在6月1日之前未提高國債上限，財政部可能無法支付政府所有的帳單。她還警告：「如果國會未能提高美國國債上限，將對美國家庭造成嚴重的困難，損害我們的全球領導地位，並引發關於我們捍衛國家安全利益的能力的問題。」

談到不斷增強的去美元化趨勢，美國銀行（Bank of America）認為，當前仍沒有替代貨幣能取代美元，美元仍然是貿易、國際發票和SWIFT跨境支付中的主導貨幣。不過，分析師們警告說，美元在中央銀行儲備中的市場份額有所下降。

他們還認為，金磚國家貨幣不太可能取代美元成為世界儲備貨幣，因為這需要成員國之間進行合作，而除了中國大陸外，它們之間的貿易往來非常有限，關係也常常緊張。金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非，這個經濟區塊正在全球范圍內獲得影響力，19個國家已經申請加入或表達了加入的意願。

然而，多位經濟學家預計，金磚國家共同貨幣將削弱美元的主導地位。最近，一位瑞典大學教授表示，沙烏地阿拉伯加入金磚國家將加速人民幣作為貿易貨幣的使用。