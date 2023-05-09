高雄市議員邱于軒日前表示，有國一歷史老師在講述「鄭南榕」事件時，把新北市長侯友宜依法逮捕執行的事件以補充教材的方式教導給學生，她認為「怪怪的、不恰當」；但綠營側翼和親綠議員則認為「侯就是威權時代殘暴的劊子手」不須掩飾。台北市議員游淑慧今( 9 日)表示，以後教到台灣民主化進程時，也要記得補充教材，介紹「第一位民進黨籍總統陳水扁的貪污案」，也記得說「他兒子就是我們高雄市議員，就是那個剛因洗錢案被關的」。

邱于軒表示，鄭南榕事件應該是探討台灣的言論自由，但歷史老師卻把侯友宜當年依法「執行逮捕」，利用補充教材的方式在課堂上教導給國一的學生。雖然是歷史事實，但不需要特別補充，因為有心操作的人會以「加害者」來形塑警方依上級指示執勤的行為。她強調，國一的孩子受教時應該盡量和政治保持界線。

而親綠的高雄市議員黃捷認為，侯友宜是抓捕鄭南榕的指揮官，「這本來就是歷史上的事實，有什麼好不能講？」並抨擊「侯就是威權時代殘暴的劊子手」，把抓捕鄭南榕這件事當作他的光榮勳章，是他從警生涯的代表作。

對於高雄國中歷史老師的授課，游淑慧今在臉書發文，「這樣的老師、這樣的教學對孩子來說真的適當嗎？請問老師是完整的論述，還是指控貼標式的教學？」侯友宜當年只是只是一名執法的公務員，如果今天要被片面式的指控點名，那對所有執法的員警來說，以後都要戒慎恐懼，選擇執法。

游淑慧也大酸，按黃捷的標準，以後上課教到台灣民主化進程時，記得介紹第一位民進黨籍總統陳水扁的貪污案，也記得說他兒子就是我們高雄市議員，就是那個剛因洗錢案被關的，請當作台灣民主化的補充教材，事實為什麼不能講。