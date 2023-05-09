宜蘭1名蘇姓男子昨（8）日晚間21時許，騎機車載著妻小三貼巡邏員警發現，警方欲上前勸道，渠料蘇男竟狂催油門跑給員警追，在市區道路亂竄，不顧妻小人身安全，最後被警方攔截圍捕，通緝犯身分因此曝光。

機車男載妻小三貼警欲勸導 竟催油門街道亂竄 遭逮通緝身分曝光

警方表示，昨（8）日晚間21時許，宜蘭縣礁溪分局礁溪派出所林姓員警於中山路二段與復興街口發現一輛機車交通違規，趨前攔查。詎料31歲蘇姓男子駕駛面對警方攔查時，因害怕自己通緝身分被發現，於市區道路亂鑽，以逃避警方追緝，最後警方通報攔截圍捕後查獲。

警方調查，蘇嫌因涉詐欺案，分別遭花蓮地檢署、新北地方檢察署及臺中地方法院發布三項通緝中，所以才逃避警方攔查，全案經訊後解送花蓮地檢署、新北地方檢察署及臺中地方法院歸案。

礁溪分局表示，民眾因案涉訟，經地檢署或法院核發傳票通知後，務必依指定庭期到案說明，如經判決確定應配合執行，以免屢傳未到而遭到通緝。