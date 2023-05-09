花旗台灣最新公告，花旗基金理財網服務將提供至分割基準日前一日當天下午3點30分止，即服務將提供至112年8月11日下午3點30分。自8月12日起，相關服務項目及內容，客戶要至星展(台灣)商業銀行官方網站（www.dbs.com.tw）查詢。

另一部份，是小花卡友的紅利兌換，花旗禮享家計劃Citi ThankYou℠Rewards點數兌換。花旗通知，點數兌換活動將於7月31日到期，自2023年8月1日起，調整更新優惠內容：第一為轉換期間，自8月1日至8月13日止，原各項點數兌換活動皆維持不變；但是「中華航空華夏哩程酬賓計劃」點數轉換調整至8月14日(含)後的點數兌換活動內容以及方式，將於後續發送「花旗(台灣)銀行客戶移轉暨權益變更通知書」進行說明。

第二，消費金融業務分割移轉讓過程需要系統轉換，在8月1日至8月11日止，花旗禮享家計劃Citi ThankYouSM?Rewards僅提供點數查詢，暫停所有點數兌換活動，而且8月12日、13日全面暫停點數查詢與所有點數兌換活動。

基於兩家業務轉換過程的複雜程度，花旗方留有多項但書，例如，一旦前述日期因故改期，銀行將另行於官網公告。而「中華航空華夏哩程酬賓計劃」點數能否順利轉由星展提供，亦仍在協調之中。