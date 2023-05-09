依照穩懋日前法說會展望，第二季營收將季增low-thirties百分比（30％～33％）推估，穩懋5、6月營收平均在13.22億元以上，可達標。

穩懋法說會上指出，智慧型手機PA（功率放大器）經過長達1年左右的庫存調整後，需求已見回升，受惠智慧型手機與WiFi客戶訂單回流，第二季營運可望擺脫第一季谷底。

而針對中國當地PA廠崛起、恐有侵佔部分市佔之虞，穩懋總管理處總經理陳舜平表示，面對地緣政治，各國皆希望擁有自己的半導體供應鏈，中國也不例外，當地PA供應鏈若可供應，當地客戶也會採用、侵佔部分市佔，但穩懋持續往先進製程與5G規格開發新產品，朝毛利較好的高階產品發展，搭配既有的產品提供客戶濾波器（Filter）代工服務。

針對Filter，陳舜平表示，Filter並不單獨對外販售，主要是配合手機PA客戶往高階模組／整合晶片使用，增加與客戶合作的深度與廣度。

然陳舜平也坦言，雖然營收已見回升，但由於產能利用率仍處於低檔，第二季毛利率依舊相對保守，預估單季毛利率約為mid-teens（14％～16％）的水準，毛利率要重返平均30％的水準，產能利用率須回升到60％～70％。

穩懋9日也發布重訊、修正3月營收為11.29億元，月增31.69％、年減39.50％，以反映以投資為目的之子公司持有海外有價證券評價利益所產生的營收貢獻；第一季營收為28.6億元，季減19.02％、年減48.91％。