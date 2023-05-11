法新社報導，現年56歲、出生於巴西的戈策爾是數學家、認知科學家，也是知名機器人創造者。他目前是SingularityNET的創辦人兼執行長，旗下團隊專門研究「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，AGI），也就是具備人類認知能力的人工智慧。

他上週在全球最大年度科技會議、里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的網路高峰會（Web Summit）接受法新社訪問。留著長髮、戴著豹紋牛仔帽的戈策爾告訴法新社，他預期AGI數年內就會問世，他也對近期遏制人工智慧研究的聲浪表達反對意見。

被問及距離AGI還有多遠時，戈策爾回答，如果我們希望機器真的能像人一樣聰明，且在面臨未知狀況時具備同樣的靈活度，就必須在訓練和編程外做出重大躍進。

戈策爾說，「我們還沒達到這個目標，但我認為，有理由相信我們距離這個目標只剩下幾年、而非數十年時間。」

至於ChatGPT等人工智慧引發的爭論和風險，戈策爾不認為應為此暫停相關研究，「這些AI系統非常有趣，但它們不具備像人類一樣的AGI能力，無法完成科學研究這類複雜的多階段推理，也無法創造超出學習資料範圍的新事物。」

戈策爾說，「人們因為它們可能散播錯誤訊息而建議暫停AI發展，我覺得這種說法非常奇怪。」若依照這種邏輯，「為什麼不禁止網際網路？它也在做同樣的事，一方面提供巨量資訊，一方面散布無稽之談和錯誤訊息。」

戈策爾強調，「我認為我們應該擁有自由社會。就像網路不該被禁止，我們也不該禁止AI。」

針對AI可能取代人類工作的威脅，戈策爾表示，「根據我的推測，在沒有AGI的情況下，大概有8成的人類工作會被取代。」他提到，他不是指ChatGPT這樣的產品，而是指將在未來幾年出現的類似系統。

戈策爾指出，「我不認為這會構成威脅，這反而是件好事。除為謀生而工作，人們可以尋找更有意義的事情來做。」他也認為，幾乎所有文書工作都應自動化。

根據戈策爾的說法，過渡時期才是問題，他也不知道當AI一個接一個淘汰人類工作時，該如何解決所有社會問題。

關於機器人能為現今社會所做的貢獻，戈策爾以剛在里約峰會亮相的機器人護士葛瑞斯（Grace）為例說明，「在美國，許多長者孤單地坐在安養院裡，在有醫療照護、食物和大螢幕電視的環境下，他們的健康狀況不算糟糕，但卻缺乏情感和社會支持。」

他表示，若將機器人引入這些機構，機器人將能回答問題、聆聽故事、協助長者和孩子通話，或上網購物，這可以改善人們的生活，「進展到AGI之後，它們會是更好的夥伴。」

戈策爾說，「這樣一來，人類的工作職缺也不會被取代，因為基本上沒有足夠的人想從事護理相關工作」，他相信機器人在教育和家政服務領域很有市場。

至於需要哪些規範，才能確保AI產生正面影響，戈策爾指出，「社會需要研發AI的正面用途，相關管理也需要人們參與。」他認為，主要問題在於資助AI研究的公司並不在乎是否要「做好事」，他們關心的只有如何將股東價值最大化。