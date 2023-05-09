以合庫金今年前四月稅後純益62.86億元來看，較去年前四月稅後純益55.75億元，成長7.11億元，年增率12.75％。
其中，主要是子公司合庫銀行獲利最為亮眼，今年前四月稅後純益58.01億元，較去年前四月稅後純益47.88億元，成長10.13億元，年增率21.16％。
其他子公司的前四月稅後純益方面，合庫資產1.24億元，合庫票券虧損0.21億元，合庫證券0.48億元，合庫人壽3.81億元，合庫投信0.06億元。
合庫金控公告，今年4月稅後純益達12.54億元，前四月稅後純益為62.86億元，每股稅後純益(EPS)為0.44元，表現亮眼。
以合庫金今年前四月稅後純益62.86億元來看，較去年前四月稅後純益55.75億元，成長7.11億元，年增率12.75％。
其中，主要是子公司合庫銀行獲利最為亮眼，今年前四月稅後純益58.01億元，較去年前四月稅後純益47.88億元，成長10.13億元，年增率21.16％。
其他子公司的前四月稅後純益方面，合庫資產1.24億元，合庫票券虧損0.21億元，合庫證券0.48億元，合庫人壽3.81億元，合庫投信0.06億元。
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