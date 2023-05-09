以合庫金今年前四月稅後純益62.86億元來看，較去年前四月稅後純益55.75億元，成長7.11億元，年增率12.75％。

其中，主要是子公司合庫銀行獲利最為亮眼，今年前四月稅後純益58.01億元，較去年前四月稅後純益47.88億元，成長10.13億元，年增率21.16％。

其他子公司的前四月稅後純益方面，合庫資產1.24億元，合庫票券虧損0.21億元，合庫證券0.48億元，合庫人壽3.81億元，合庫投信0.06億元。

第一金前四月稅後純益85.8億元 年增率31.5％
臺企銀前四月稅後純益45.04億元 年增率64.55％
華南金前四月稅後純益65.38億元 年增率26.61％
#合庫金 #稅後純益 #四月 #年增率 #合庫