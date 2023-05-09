油價上周寫下周線連三黑，為今年來最長跌勢。根據金融數據供應商路孚特（Refinitiv）資料，倫敦布蘭特原油今年截至本月5日已跌8％，3日收在每桶72.33美元，觸抵2021年12月來最低價。至於紐約西德州中級原油，今年來跌11％。

不過花旗大宗商品研究部全球主管莫爾斯（Ed Morse）指出，多種跡象顯示，油價現在讓人明確感覺到要觸底，包括庫存水位下降、市場迎來OPEC+減產的影響、全球將進入需求旺季。莫爾斯說，比起第一季，他們對第二、三季的原油後市更樂觀。

OPEC+上月宣布，5月起每日減產116萬桶直到今年結束，部分分析師因而警告，油價恐飆升到三位數。

澳盛銀行（ANZ）認為，全球每日石油需求將增加200萬桶，致使今年全年市場呈現供不應求，油價很快隨之觸底。

ANZ在5月8日的研究報告寫道：「OPEC+減產及中國需求回溫，可望抵消其他地方需求放緩的衝擊，因此我們預期油價即將落底反彈。」

華爾街投行高盛也重申其原油價格看漲的預測，仍預估布蘭特期油到12月漲至每桶95美元。高盛鑑於今年下半油市將出現不小的供需赤字，預期明年4月油價會飆到每桶100美元。

油價近來走勢低迷，歸咎於種種經濟隱憂帶來的壓力。美國聯準會上周宣布升息1碼，還是讓投資人擔心經濟成長趨疲侵蝕能源需求。

再者，中方4月製造業活動意外萎縮，該全球第二大經濟體商品需求復甦之路蒙上陰霾。

此外莫斯科儘管面對西方制裁步步進逼，原油生產比預期還要有韌性。標普全球需求暨亞洲分析主管吳康（Kang Wu）表示，「即便俄羅斯宣布每日減產50萬桶，其原油的生產和出口始終維持韌性。」