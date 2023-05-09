眼看台中市區預售新案紛紛站上5字頭，在外溢效應下，新案均價還在3字頭的海線地區，近年來話題多、建設也多，靠著「房價、交通、就業機會」三大利多加持，磁吸越來越多首購族「輕移民」！近期包括茂洋、久樘、鴻豫、新業、龍寶等建商都已在沙鹿區布局推案，北部與上市建商如聯悅、長虹（5534）、華建（2530）、櫻花建（2539）等同樣爭相在海線購地推案。

海線區域包含龍井、沙鹿、梧棲，預售新案行情約在3、4字頭，觀察實價登錄近一年預售最高成交單價，分別是龍井區「國聚之璟」44.9萬元、沙鹿區「鴻豫境」37.6萬元、梧棲區「聯悅馨」40.7萬元。

海線在地業者表示，海線近年因外溢效應導致房價快速成長，雖然漲幅不小，但仍能看見3字頭個案，且不少海線建商在產品規劃上做足功夫，建材、配備也不落人後，因此吸引大量的年輕購屋族選擇往海線移動。

盤點區域推案，茂洋建設多年來採「先建後售」模式，近期於東海商圈推出新案「茂洋晴山洋洋」，預計打造一棟純2房並擁有12項私家公設的自住宅，鄰近東海藝術街與東海商圈，距中科商圈、榮總及澄清醫院也不遠，待特五號道路開通後，僅需約10分鐘車程即可抵達中科；即將推出的興建中「龍井行政特區案」，基地面積廣達1,617坪，規劃純住宅零店面、34米大門廳及千坪花園。

另外，久樘開發沙鹿新案「久樘花漾天鵝」，基地座落於三民路近光華路上的家樂福商圈，1,245坪的基地將打造15層樓高建物，產品規劃26.46至47.17坪的2至4房；首次插旗沙鹿的新業建設，新案「微丘森鄰」基地坐落於靜宜商圈周邊，基地面積約1,945坪，預計打造3棟地上15層、地下2層建築，產品規劃2-4房；而上市建商大華建設近期也推出新案「大華鹿鳴」，基地位於沙鹿火車站新站出口，產品規劃3-4房。

元宏不動產加值服務平台總監陳傑鳴指出，海線除了低基期房價是吸引人口移居的主因外，交通建設、就業機會，更是房市熱絡的關鍵。整個大台中有近八成科技產業聚集在西側，且不僅中科擴廠在即，工業區好幾個閒置空地都在開發中，預計將創造可觀的就業機會。

此外，海線近年的重大建設不斷，備受注目的莫過於「捷運藍線」、「特五號快速道路」及「國道四號豐潭段」，未來通車後可大幅縮減海線至市區及中科的時間，且龍井、沙鹿周邊既有的生活機能、醫療照護、教育學區一應俱全，種種利多因素加持下，自然對首購族和自住客有著強大的吸引力。