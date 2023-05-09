有先天性弱視的孩子不能參加健康兒童選拔？台中市議員林德宇、曾威在議會質詢指出，根據現行台中市健康兒童選拔實施要點規定，先天弱視孩童不符評選資格，呼籲市府應調整規定，讓先天弱視的孩子也能獲得肯定，鼓勵他們身心均衡發展。

台中市府教育局長偉民表示，健康兒童選拔條件是依據教育部的學生健康檢查工作手冊定義，近期內將邀專家針對特殊規定討論。

林德宇表示，台中市每年都會在兒童節選拔健康寶寶接受表揚，但根據「健康兒童選拔實施要點」規定，健康兒童必須符合的標準包括BMI在正常範圍、兩眼裸視視力要達0.9以上，且牙齒沒有齲齒、具有良好學習態度及心理、人際關係健康。

林德宇說，日前接獲家長陳情，指稱孩子因先天弱視，雖接受治療及矯正後有恢復機會，且對平常生活、學習都沒影響，卻不符合健康寶寶選拔規定，讓孩子很失望，建議市府對於先天弱視或有其他先天性疾病的孩子，能提供不同的獎項鼓勵他們正向成長，也避免這些孩童遭貼標籤。

副市長王育敏說，在運動競技場有針對身心障礙者設計專屬的賽事，對於這些先天疾病的孩子，雖有自身限制卻能勇於突破，且在其他面向表現良好，在評選上應可以更多元。