近日網路上盛傳「台北大學女學生露胸尬舞」的假消息，校方今（9）日發文嚴正指出，影片中的女子並非北大學生，拍攝地點更不在北大校區，呼籲民眾別再轉傳不實影片和相關資訊。而台灣事實查核中心也發現，瘋傳的影片是2011年泰國潑水節時所拍攝，與台北大學完全無關。

《MyGoPen》台灣事實查核中心今日發文表示，網路上近日瘋傳「台北大學女學生露胸尬舞」的影片和訊息，有3名女子上半身赤裸在街頭大秀舞姿，被有心人士指稱是北大的女學生，還說影片是在北大春沐永續生活節時所拍攝。

台灣事實查核中心利用圖片反搜工具「Google Lens」，找到影音平台「vimeo」中有4個相關片段，上傳時間皆為2011年4月17日，標題寫著：泰國潑水節、是隆路（著名曼谷商圈）等字眼，深入查詢後，發現原始影片的出處為知名成人網站。

根據外媒報導，該影片拍攝於2011年泰國潑水節的最後一日，曼谷市中心聚集大批歡欣鼓舞的群眾，不料其中有3名舞者突然演出上空秀，被拍下後又遭轉發到YouTube頻道，累計超過百萬次觀看，也讓泰國警方展開調查，影片曝光沒多久，3名未成年舞者隨即就到警局自首，支付罰款並獲得釋放。

對此，國立台北大學也在官方臉書發文澄清，「網路假訊息－那不是臺北大學」，表示網路盛傳有女性於校內活動裸露跳舞影片，「影片內場景並非台北大學，也非校內學生所舉辦活動」。目前校方已經報警處理，呼籲民眾千萬不要再轉傳不實影片。