日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史9日拜會屏東縣長周春米，會中他肯定屏東在經濟面的發展，他指出，近期屏東農業科技園區、科學園區屏東園區、高鐵延伸屏東等相關基礎建設相當完善，日本廠商有望進駐一同發展。

奧正史以一口流利的中文道，近期屏東農業科技園區、科學園區屏東園區、高鐵延伸屏東等相關基礎建設相當完善，是適合企業進駐的新亮點，期待未來能提供更多相關資訊，助於日本廠商進駐。

此外，他還說，屏東科技大學名譽教授丁澈士，研究日本技師鳥居信平建設的二峰圳及地下水庫超過30年，不但發揚還加以優化、衍伸，除造福大眾外，同時也促進了台日間的學術交流，日本政府已於4月底決定授予丁教授榮譽勳章。

他強調，台日的友好關係因新冠疫情期間相互捐贈防疫物資，而更加緊密穩固，特別感謝縣長周春米重視台日關係，上任後首次赴國外出訪就是前往日本3月舉辦的東京食品展，他知道屏東的農漁產品品質極佳，很期待雙方在未來能在各面向有更多合作發展。

對此，周春米很感謝奧正史帶來的好消息與肯定，會後熱情邀請奧正史團隊於月底一同到訪東隆宮品嘗黑鮪魚辦桌饗宴，她說，奧正史的故鄉青森縣，一樣是黑鮪魚的故鄉，盼藉此推進台日間各項交流、深化雙方情誼。