5月9日是俄羅斯定的二戰紀念日，名為「衛國戰爭勝利紀念日」，但是在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯在國外的的紀念活動總會受到阻攔。星期二，俄羅斯駐波蘭華沙大使謝爾蓋•安德烈耶夫(Sergey Andreev)，原本要對蘇聯紀念碑獻花，卻遭到抗議者的阻撓，抗議者以烏克蘭苦難的裝置藝術，要給俄國大使難堪。

美聯社報導，裝置藝術包括數百面飄揚的藍黃色烏克蘭國旗與十字架，作為去年莫斯科發動全面戰爭期間，被俄羅斯人殺害的烏克蘭人象徵性墓碑，在更後方是用紙板搭成的破損建築物，象徵遭俄軍空襲的城市：布查(Bucha)、伊爾平(Irpin)、馬里烏波爾(Mariupol)、巴赫穆特(Bakhmut)。

俄羅斯大使安德烈耶夫對蘇聯紀念碑獻花，被抗爭者包圍。(圖/美聯社)

該抗議活動是由支持烏克蘭的公民團體 Euromaidan-Warszawa 所發動的。是流亡華沙的烏克蘭人普格貝奈克(Viktoria Pogrebniak)所創，她說這是反擊俄羅斯的虛假宣傳，向世界展示真實情況。

她說：「我們遭到轟炸，我們被殺，我們被強姦，一切只因我們是烏克蘭人。」

「如果大使和其他俄羅斯外交官想要到達紀念碑，他們將不得不走過這些象徵物，他們不能再無視這一切。」

Активісти у Варшаві не дали послу росії покласти квіти до монументу радянському пам'ятнику

由於路途受阻，安德烈耶夫大使在數百面烏克蘭國旗前，留下了一個紅色康乃馨花圈，此時抗爭者播放炸彈和空襲警報聲。

但是抗議者還是很憤怒，在安德烈耶夫和他的隨行人員準備離去時，幾十人包圍住大使，並高喊「俄西斯」(Ruscists)，這是把「俄羅斯人」和「法西斯分子」結合起來的侮辱詞。

安德烈耶夫全程沒有表情，事實上他去年已經遇過類似的抗議。去年今年，他被潑紅墨水。

不過，也有一些波蘭人紀念蘇軍，而他們遭到抗爭者的為難。這些波蘭的蘇軍紀念者穿過那些裝置藝術，到紅軍紀念碑前留下鮮花。這引發抗議者的憤怒，他們譴責他們是波蘭的叛徒。一位活動家奧古斯納克( Katarzyna Augustynek)搶過一名女士留下的白色康乃馨，將其扔在地上，引發了衝突。

波蘭於 1989 年擺脫了莫斯科支持的共產主義，如今是烏克蘭的強大盟友。波蘭向基輔提供武器，並為許多烏克蘭人提供庇護，紀念紅軍就成了政治不正確。