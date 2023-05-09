英國女星珊曼莎沃馬克（Samantha Womack）早年代表英國到歐洲參加歌唱比賽，她在比賽中不幸失利，於是轉往影視圈發展，開始從小角色演起，同時接觸舞台劇表演，她去年公開證實自己罹患乳腺癌，經過積極治療後已好轉，近日她提起化療的過程，表示當時感到非常痛苦。

珊曼莎今年已經50歲了，她表示化療過程很艱難，也對她的精神產生了一定程度的傷害，「一開始非常可怕」，她說目前有很強大的抗癌藥物，但治療過程非常殘酷，藥物有毒性，從打進血管時就會強烈感受到，她直言第二輪化療後就決定要停止依靠這種藥物，目前身體沒什麼問題，只是有時候會覺得很累，想太多就會頭痛。

而珊曼莎也因為罹癌，讓她意識到還有很多病友需要幫助，她推廣一項關於癌症的檢測，只要做了測驗，一小時候就可以知道是否需要化療。她透露去年沒有發現腫塊，只是純粹體檢，發現後就動手術切除腫瘤，手術後醫生建議她最好修養一陣子再工作，但珊曼莎很快就回到工作崗位。

珊曼莎過去曾表示在這個行業必須要保持苗條才能找到工作，自曝每天晚上都餓著肚子睡覺，想念可以隨心所欲吃東西的日子，如果某天吃了一頓豐盛的晚餐，隔天就必須不進食或是吃沙拉來維持熱量平衡，如果放任自己發胖就會失去工作機會。她近年多出演音樂劇，也曾在電影《金牌特務》中演男主角的母親，在英國小有名氣。