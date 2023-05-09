國民黨擬於本月拍板總統參選人，5月17日、24日都有可能，國民黨秘書長黃健庭今晚赴政治大學參加「政治進入大學！？－青年與主席有約」活動時，直言5月17日的可能性比較大，面對外界質疑閹割初選，他更駁斥稱，若辦初選，鴻海創辦人郭台銘就沒資格參加初選。

黃健庭、國民黨智庫執行長柯志恩今晚代替另有行程的國民黨主席出席活動。黃健庭受訪時被問到，傳國民黨最可能在5月17日、24日這徵召總統參選人；他回應，大概就是這兩個時段，而17號的機率會大一些。

黃健庭也說，他先前說法外界有所誤解，所謂的提名三階段論，第一階段黨員共識為新北市長侯友宜；第二階段是整合泛藍勢力，會把郭台銘考慮進去；第三階段則是要團結所有非綠力量。

至於媒體追問，國民黨被質疑閹割初選，黃健庭駁斥該說法，他強調，國民黨辦初選，郭台銘就「沒有資格參加初選」，徵召的話，郭台銘才可以列入被徵召的人選，且當時初選的決定，已徵詢過黨內重要意見領袖、前輩、黨籍縣市長及立委的意見。

黃健庭指出，目前國民黨最主要的候選人就是郭台銘、侯友宜，兩人都各自努力，國民黨近期很快就會做出決定，會參考各家民調、主要意見領袖，包含黨籍縣市長、立委意見，再做出最公平的選擇，最重要的是，要推出最強、最能勝選的人。