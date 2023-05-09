寶島科2022年旗下各品牌累計展店家數，共達13家，總店數達340家（不含策略聯盟店142家），高於2021年的327家。張立徽說，寶島科未來將持續推動新裝修二代店，集團今年底店數，以增加10家為目標。其中，寶島眼鏡預計增加三～五家、文雄增加兩～三家、快時尚Solomax兩～三家，及La Mode時尚眼鏡專櫃三～四家。

張立徽說，寶島科去年6月起啟動快時尚Solomax與時尚眼鏡LaMode的跨品牌合作，結合旗下墨鏡（太陽眼鏡）與快速配鏡，效果很好，今年將持續擴大Solomax與LaMode跨品牌合作案，讓寶島集團挾著眼鏡版圖及優勢，可提供消費者更多元、更優質的服務。至於年輕客群配鏡，張立徽透露，寶島科將主打文雄與鏡匠眼鏡，搶攻學生及年輕客層；另疫後解封，消費者對拋棄式隱形眼鏡市場需求，也出現回溫現象。5月母親節，不僅帶動康乃馨及蛋糕的銷售商機，也帶動配鏡商機，加上6月底畢業考試季或就業潮，都會增加配鏡商機，有利於寶島科第二季的營運布局。

寶島眼鏡在台深耕超過40年，躍居台灣眼鏡產業第一領導品牌，公司迄今仍貫徹「專注細節，成就完美」的經營理念，並持續以品牌專業配鏡經驗與消費者觀察，提出正確用眼觀念，以期成為消費者全視野的最佳得力助手。

寶島眼鏡11日將舉行新觀念記者會，邀請代言人黃子佼、網友公認斜槓職人-詹姆士、光晶妍寶島眼科診所總院長林穎新，一同出席，分享面對多重工作模式，「多配一付多焦眼鏡」有助於每一個工作項目上，都表現得更到位。