3歲女童最後身影！媽媽牽小手開心走 1分鐘後撞碎天倫夢

驚悚畫面曝！ 「牽手走斑馬線」母女遭休旅車猛撞輾過

昨(8)日上午9時53分，有名媽媽牽著女兒走在台南市北區忠義路、成功路口斑馬線上時，遭到1名孕婦開車左轉撞倒並輾過，造成3歲女童身亡、媽媽重傷；女童的爸爸憶起這件事情發生難以接受，他表示女兒是妻子36歲時懷胎生下，當時生產過程不順利，花了3天3夜才將女兒生下，但女兒活潑開朗又聰明，不過女兒和他與妻子的緣分僅短短3年，非常難過。

據《TVBS新聞網》報導，3歲女童的父親表示，妻子36歲才生下女兒是獨生女，然而妻子生產的過程並非順利，折騰了3天3夜後才順利將女兒生下，不過女兒生出來後，非常活潑開朗又聰明，也常常逗著全家哈哈大笑，但想起昨日發生的事，非常難以接受，沒想到女兒和「父母的緣分」才短短3年。

女童父親今(9)日下午2時許到是發現場招魂，然而擲筊召喚過程並不順利，直到女童父親表示「要請王爺公、媽祖婆替妳做主，我這條命不要，也要替妳討公道」，才順利連擲出3個允杯，順利招到女童魂魄；傍晚時女童父親接受台南市長黃偉哲的探視，他也沉痛泣訴「希望我女兒的性命能喚醒大家知道禮讓行人重要性，只是，這個代價太大了！」。