雲林縣北港媽祖遶境活動9日進入第2天，凌晨1點多，一群遊客與一群轎班人員不知何因發生衝突，雙方互毆大亂鬥，有人將影片上傳網路，只見1名黑衣遊客被數名轎班人員、黑衣人拳打腳踢，還拿塑膠椅猛砸頭，警方已循線查獲7名涉嫌人到案，釐清事件經過。

臉書「靠北宗教」9日傳出1段影片，位於北港圓環的便利商店門口前，兩邊人馬先空手鬥毆，外地遊客被轎班人員打散，其中1名黑衣遊客被5、6名被轎班人員與黑衣人圍毆，後來又來了3、4名轎班人員與黑衣人加入戰局，黑衣遊客倒在地上，最後有人拿塑膠椅子猛砸黑衣遊客頭部。

網友表示，「身穿北港媽祖的衣服，等於丟了北港媽的臉以及北港朝天宮的形象，希望北港朝天宮能給予最嚴厲的懲處」、「人都倒了還打，穿著神明的衣服做這種事情，真的丟死人了，早晚被神明收回去」、「感覺假借參加廟會的名義，實際是要去打群架」、「以後不用上健身房，直接參加廟會就對了」。

北港警分局指出，北港朝天宮舉行遶境活動，陣頭及各地信眾聚集，疑因休息時轎班人員無故遭挑釁，因而引發衝突，警方過濾畫面積極蒐證偵辦，目前已循線查獲7名涉嫌人釐清事件經過，呼籲民眾尋求宗教寄託時，不要有脫序違犯法規等非理性行為，對於任何脫序行為，一定依法究辦絕不寬貸。