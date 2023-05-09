新竹市「永恆之丘」納骨塔去年底完工，但卻被發現半開放式設計導致雨水侵入並造成積水，新竹市長高虹安日前在記者會指出，前市府耗資近 12 億興建納骨塔，完工後還動用預備金 1730 萬元改善，直指前市府核可的設計圖未考量新竹風雨，將持續釐清疏失。國民黨立委王鴻薇直言，前新竹市長林智堅的做事風格跟他的人很像，喜歡做「中看不中用」的東西，永恆之丘只是把民進黨「永恆的爛品質」再次給世人看到。

王鴻薇表示，林智堅對待永恆之丘，就像當時新竹棒球場一樣，做很多大內宣，但一開打就讓球員受傷。光看永恆之丘的宣傳照片，很像是高級的民間納骨塔，照片也都拍得很好，是很好的行銷，但重點還是能好好使用、要讓祖先能感受到四季永恒的光。

王鴻薇也提到，但遇到沒什麼大不了的小雨就出現積水，那如果遇到超大豪雨，難道會讓祖先牌位流來流去、串門子嗎，一般人到納骨塔都會更換除濕包，不希望祖先受潮，但永恆之丘卻是放著讓他淹水，恐怕祖先在天之靈都不安穩。

王鴻薇表示，林智堅市府花了5億多，卻做出這種施工品質，看起來從設計圖上就有問題，就算花一千多萬做改善工程，顯然也是全部泡湯，現在新竹市民進黨黨團還想怪給高虹安，說不該啟用，「不啟用這5億多真的都泡湯了」，民進黨能不能好好檢討一下，每次都把責任推給別人，永恆之丘只是把民進黨這種「永恆的爛品質」再一次呈現給世人。

高虹安日前舉行記者會時表示，上月中旬新竹市下一場雨，積雨量僅 34 毫米，但永恆之丘卻因此被雨水侵入，其中五樓櫃位區域、二樓南側區域、祭祀空間前區域約六千個塔位、四千個祖先牌位受風雨影響。