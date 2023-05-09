英王查爾斯三世上週六（6日）在倫敦西敏寺完成加冕，象徵英國正式改朝換代。傳承千年的加冕流程透過直播公諸世人眼前，唯獨「受膏」（anointing）環節用了三面屏風遮住不公開。英國媒體報導，加冕前夕預演時，查爾斯三世瞥見一名攝影記者企圖拍攝這個私密環節，當場把此人轟出西敏寺。這名資深攝影記者所屬的媒體不是小報，而是全世界歷史最悠久的公共媒體「英國廣播公司」（BBC），BBC為此可謂顏面盡失。

英國《太陽報》週一（8日）報導，查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉的加冕典禮預演上週五（5日）於西敏寺執行，加冕五大環節包括：承認（recognition）、宣誓（oath）、受恩膏（anointing）、授權（investiture）、加冕（enthronement）。唯一不供媒體拍攝的只有受膏儀式，全程以屏風遮蔽在查爾斯周圍，在私密的情況下由坎特布里大主教在他身上塗抹神聖的油膏。

查爾斯三世在倫敦西敏寺加冕，唯一不開放拍攝的環節是塗抹油膏。

加冕過程之中，唯有「受膏」這個環節以屏風遮蔽。（資料照／美聯社）

預演進行到這個流程時，查爾斯眼角瞄到一名攝影記者站在角落拿著手機試圖拍攝。據最高層級消息人士透露，查爾斯交代官員：「不得讓此人來拍攝我的加冕儀式。」身材壯碩的安全人員立刻上前，當著一票同場預演的政府要員面前，把這名攝影記者帶離現場。

消息人士說，官方指派給這名資深記者的拍攝位置在西敏寺入口附近，豈料竟由英王本人當場逮到他企圖窺視神聖的受膏流程。他不僅拿出手機，還悄悄靠近屏風附近。

加冕儀式完成後，查爾斯三世換上帝國王冠、手持權杖與寶球露面。（資料照／美聯社）

這名資深攝影記者獲發的採訪證件，由在場坐鎮的BBC主管於西敏寺的台階上當場撕毀。BBC隨即對這名攝影記者下達停職處分，並禁止他在加冕儀式周末期間採訪。

內幕人士透露，BBC這名攝影記者的舉動早已引起目擊者的注意，豈料他膽子大到想用手機偷拍英王未授權拍攝的畫面。一名消息人士說：「BBC丟臉到家了，也讓所有相關人士大為震驚。這傢伙拿著手機靠近屏風想偷看的時候，一臉賊頭賊腦的。他根本沒有理由站在那裡，他在西敏寺裡有他獲准攝影的位置。任何新聞記者在這種場合擅離指定位置，都是不合常規的舉動。一想到此人企圖拍攝這個刻意不讓大眾看見的珍貴時刻，著實令人憂心不已。」

英國廣播公司位於倫敦的總部一景。（資料照／路透社）

另一名消息人士則說：「國王的隱私可能遭人用這種方式侵犯，太可怕了。預演過程對每一個相關人士而言充滿壓力、焦慮，BBC這名資深攝影記者太不像話，當場讓他停職真是萬分正確。」

BBC此前即因限制其他媒體採訪加冕儀式這種「反競爭」行為而遭同業抨擊，現在又被人揭露資深記者如此誇張行徑，BBC顏面掃地。白金漢宮7日晚間對於此人不發表任何說法。BBC表示，無法置評個別員工的行為。