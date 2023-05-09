8日台南發生一對母女行人過馬路，遭左轉車輛撞上，導致媽媽重傷、3歲女童死亡的意外，引發社會對用路安全的關注。9日，常在社群發表個人觀點的網紅潔哥發布貼文，坦言：｢台灣真的是行人地獄」，並回想起曾險些跟女兒一同被車撞上的回憶，直呼：｢Fa比我的生命重要，如果是我，我真的會瘋掉。」

潔哥表示當時她跟女兒Fafa過馬路，且規矩地走在斑馬線上，卻同樣遇到一台左轉車搶快，差點出事，當下她氣得爆粗口，「真的是王八蛋X你祖公！」如今看到行人母女年紀與她們相彷，看新聞彷彿看見自己般，根本不敢點開事故影片，難過地說：「我一直跟fa說過馬路要牽手手，這樣才安全，可是她們也有牽手過馬路啊。」

文章曝光後，大批網友也大力指責肇事司機，紛紛留言：｢他媽的撞人的媽媽還說肚子裡面的孩子賠給他們，到底在說什麼啊」、「台灣的行人路權可能是世界上最低的，在澳洲行人踏上斑馬線，就像是吃到無敵星星一樣」、「發生在台南…在會經過的道路，想到還是覺得心疼不捨」、「最痛苦的是媽媽出個門，孩子就沒了，期待那麼久的孩子，出去走走就被害死。」

潔哥育有一名2歲寶貝女兒Fafa，日前因不明原因發燒到39.5度，精心照料後才逐漸康復，沒想到上月女兒再度發燒，趕緊帶去給心臟專科的醫師看，竟發現Fafa的心臟壓力比其他小孩高一倍，必須持續追蹤到18歲，讓她非常憂心：「怎麼會這樣，才沒好幾天又生病，又要吃抗生素，我真的很崩潰。」