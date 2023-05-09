擁有逾190年歷史的浪琴表（LONGINES），在飛行表與計時碼表的研發技術一直處於領先地位，為了讓更多表迷深入了解浪琴表的歷史，浪琴表博物館總監Daniel Hug親自來台，並帶來7只最具象徵意義的骨董表，包括1929年的雙按鈕飛返計時腕表、1936年拿下專利的第一款量產飛返功能計時碼表，台灣是亞洲巡迴展的首站，可見對台灣市場的重視。

浪琴表於1916年生產可測量至1/100秒的運動計時碼表。（LONGINES提供）

浪琴表於1929年研發雙按鈕的飛返計時腕表。（LONGINES提供）

浪琴表近百年來與人類飛行冒險有著深厚的連結，早在1925年就為了飛行冒險家研發第一款搭載兩枚獨立按鈕飛返計時腕表，並在1935年登記專利。例如曾於1928年創下首位飛越南極世界紀錄的飛行家Richard Byrd，就曾在1939年配戴浪琴飛返計時腕表完成飛越南極的壯舉，並親筆向浪琴總廠致謝。

浪琴表於1935年生產MAJETEK飛行腕表。（LONGINES提供）

浪琴表博物館總監Daniel Hug此行訪台，特別精選7款最具代表性的骨董表，包括1914年可測量至1/10秒的運動計時碼表、1916年可測量至1/100秒的運動計時碼表，這也讓浪琴表成為各大重要運動賽事、賽馬運動的官方計時，協助裁判做出最精準的判決。

另有1935年MAJETEK飛行腕表，是浪琴為捷克斯洛伐克空軍打造的「MAJETEK」軍用飛行表，搭載15.26機芯，今年浪琴表推出PILOT MAJETEK經典復刻飛行腕表，即是復刻自這款骨董表，彎曲枕型表殼是一大特色，該設計已註冊專利。

浪琴表今年主打SIRIT FLYBACK先行者系列飛返計時腕表腕表，採用的飛返計時技術，早在1936年就已申請專利，為此Daniel Hug也特別帶來1929年雙按鈕飛返計時腕表和1936年申請專利的飛返計時碼表帶來台灣，讓表迷親炙骨董表之美。